Ralf Ringer не может заплатить аренду из-за блокировки счетов по налоговому делу

Владелец обувной фабрики подал в суд на компанию Ralf Ringer, которая не может расплатиться с долгами по аренде.

Обувной ритейлер Ralf Ringer задолжал владельцу обувной фабрики в подмосковном Талдоме больше 20,7 млн рублей. Арендодатель подал в суд заявление о банкротстве компании. Об этом пишет «Коммерсант».

ООО «Стивали» подало в суд заявление о банкротстве АО «Ральф Рингер». Представители Ralf Ringer заявили, что готовы погасить долг, но сейчас это невозможно сделать из-за того, что счета компании заблокированы.

В 2021 году было возбуждено уголовное дело в отношении руководства АО «Ральф Рингер» по обвинению в уклонении от уплаты налогов.

Инспекция по Москве дополнительно начислила ритейлеру 3,2 млрд рублей налогов, штрафов и пеней. В 2022 году компания добилась снижения суммы претензий до 1,5 млрд рублей.

Советник юридической фирмы Orchards Вадим Бородкин не исключает, что заявление о банкротстве – это попытка дружественного кредитора получить контроль над процедурой банкротства.

У владельца «Стивали» Александра Балухтина есть 0,1% в ООО «Ральф Рингер Провижн» и ООО «Ральф Рингер Продакшн».