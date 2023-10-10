«Яндекс Бизнес» начал работать в Казахстане

С 10 октября 2023 года сервис «Яндекс Бизнес» начал помогать предпринимателям из Казахстана находить клиентов. Об этом сказано на сайте компании.
Владельцы малого и среднего бизнеса в Казахстане получат больше возможностей для продвижения.
Они смогут автоматически размещать рекламу на лучших площадках, а также предлагать свои услуги в поиске и Яндекс Картах. Сервис позволяет бесплатно добавить организацию в поиск и Яндекс Карты, даже если у нее нет своего сайта, — говорится в сообщении.
Сервис для автоматического запуска интернет-рекламы «Яндекс Бизнес» начал работать в 2021 году. Он ориентирован на рекламодателей из сегмента малого и среднего бизнеса.
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