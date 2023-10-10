Госдума расширила список детских товаров со ставкой НДС 10%

Производители автомобильных кресел для детей, пеленок, детской мебели и средства для ухода смогут применять льготный НДС.

Госдума во втором и третьем чтениях приняла поправки в Налоговый кодекс, которые снизят НДС для производителей детских товаров. Об этом сказано на сайте Думы.

Теперь по льготной ставке 10% будут облагаться НДС изделия, предназначенные для ухода за детьми, автомобильные кресла, а также пеленки и детская мебель.

Принятие закона позволит дополнительно поддержать отечественные компании, которые производят товары для ухода за новорожденными: пеленки, бутылочки, ванночки для купания, манежи, а также детские автокресла и велосипеды. Сейчас льготная ставка налогообложения действует только для производителей детской одежды, обуви, игрушек, колясок и письменных принадлежностей, — сообщил Вячеслав Володин.

Сэкономленные средства производители детских товаров смогут направить на создание новых рабочих мест, на увеличение объемов выпуска продукции и на повышение зарплаты сотрудников.