Минфин: переводить бумажные документы в электронный вид нельзя

Предъявлять налоговикам отсканированные бумажные документы не получится. Это подтверждают чиновники из Минфина.

Хранить документы следует в том виде, в котором они составлены (п. 24 ФСБУ 27/2021). Переводить, без сохранения оригиналов, бумажные документы в электронный вид нельзя. Об этом напомнили чиновники из Минфина в своем письме от 28.12.2022 № 07-01-10/128798.

Сканы документов не заменяют бумажные исходники, даже если копии заверены усиленной подписью. А инспекторы хотят на проверке видеть именно подлинники документов (ст. 93 НК). Если бухгалтер предоставит только отсканированные варианты, налоговики снимут расходы и вычеты, доначислят налоги, пени и штрафы. Кроме этого, организацию могут оштрафовать за грубое нарушение правил учета на 10 тыс. руб. (ст. 120 НК).

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