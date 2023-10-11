Договорная неустойка и безнадежная дебиторка идут во внереализационные доходы

Дата признания таких доходов может быть такая:
дата признания должником;
дата вступления в законную силу решения суда.
Разъяснение дает Минфин в письме от 14.09.2023 № 03-03-06/3/87714.
Также во внереализационные доходы включается дебиторская задолженность в виде безнадежных долгов.
Когда дебиторка признается безнадежной, описано в пункте 2 статьи 266 НК.
Это, в частности, такие ситуации:
истек срок исковой давности;
обязательство прекращено вследствие невозможности его исполнения, на основании акта госоргана или ликвидации организации.
Что касается истечения срока исковой давности, то ранее Минфин пояснял, что по нормам ГК РФ 3-летний срок надо считать от даты, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права (письмо от 05.10.2022 № 03-03-06/3/95958).
Если речь идет о ликвидации организации, то дата признания долга безнадежным – это дата исключения ее из ЕГРЮЛ (письмо Минфина от 01.02.2023 № 03-03-06/1/7894).
Комментарий главного редактора «Клерка»
Недавно Минфин смягчил свою позицию по поводу признания безнадежным долга компании, которую исключили из ЕГРЮЛ за недостоверность данных.
Раньше ведомство настаивало, что фирмы уже нет, а ее долг – реальный и списывать его нельзя.
Теперь Минфин заявляет, что правовые последствия исключения недействующего юрлица из ЕГРЮЛ приравнены ГК РФ к его ликвидации.
В этой связи можно признать дебиторскую задолженность такого контрагента безнадежной по основанию ликвидации (письмо Минфина от 12.07.2023 № 03-03-06/2/65088).
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