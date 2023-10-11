Договорная неустойка и безнадежная дебиторка идут во внереализационные доходы

Санкции за нарушение договорных обязательств, признанные должником или утвержденные судом, относятся к внереализационным доходам.

Дата признания таких доходов может быть такая:

дата признания должником;

дата вступления в законную силу решения суда.

Разъяснение дает Минфин в письме от 14.09.2023 № 03-03-06/3/87714.

Также во внереализационные доходы включается дебиторская задолженность в виде безнадежных долгов.

Когда дебиторка признается безнадежной, описано в пункте 2 статьи 266 НК.

Это, в частности, такие ситуации: истек срок исковой давности;

обязательство прекращено вследствие невозможности его исполнения, на основании акта госоргана или ликвидации организации.

Что касается истечения срока исковой давности, то ранее Минфин пояснял, что по нормам ГК РФ 3-летний срок надо считать от даты, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права (письмо от 05.10.2022 № 03-03-06/3/95958).

Если речь идет о ликвидации организации, то дата признания долга безнадежным – это дата исключения ее из ЕГРЮЛ (письмо Минфина от 01.02.2023 № 03-03-06/1/7894).