💶 Итоговая сумма в счете-фактуре должна быть с копейками

Итоговая строка «Всего в оплате» – это сумма всех строк для трех граф:
графа 5 – стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога;
графа 8 – сумма налога, предъявляемая покупателю;
графа 9 – стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с учетом налога.
В строке «Всего к оплате» вашего счет-фактуры будет три показателя по этим трем графам, которые потом вы отразите в книге продаж.
Стоимостные показатели указываются в рублях и копейках (долларах и центах, евро и евроцентах либо в другой валюте).
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 18.09.2023 № 03-07-09/88743.
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