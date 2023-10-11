Счета-фактуры

💶 Итоговая сумма в счете-фактуре должна быть с копейками

В счете-фактуре есть строка «Всего к оплате». Этот показатель идет в книги продаж и покупок. НДС в декларации идет в полных рублях, но в счете-фактуре итоговая сумма должна быть в рублях с копейками.
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Итоговая строка «Всего в оплате» – это сумма всех строк для трех граф:

  • графа 5 – стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога;

  • графа 8 – сумма налога, предъявляемая покупателю;

  • графа 9 – стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с учетом налога.

В строке «Всего к оплате» вашего счет-фактуры будет три показателя по этим трем графам, которые потом вы отразите в книге продаж.

Стоимостные показатели указываются в рублях и копейках (долларах и центах, евро и евроцентах либо в другой валюте).

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 18.09.2023 № 03-07-09/88743.

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