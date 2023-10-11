Полицейским положен имущественный вычет, если на покупку квартиры они добавили свои деньги

Разъяснения дала ФНС в письме от 06.10.2023 № БС-4-11/12797@.
По нормам статьи 220 НК имущественный вычет не дают на расходы, покрываемые за счет выплат из бюджета.
Ситуация с вычетом по НДФЛ для полицейских, которые получили соцвыплату на жилье до его покупки, такая:
сотрудник полиции, а также его супруга не имеют право на получение имущественного налогового вычета в случае, если сумма такой соцвыплаты больше стоимости приобретенной недвижимости;
сотрудник полиции, а также его супруга имеют право на получение имущественного налогового вычета исключительно с суммы расходов на приобретение недвижимости, превышающей сумму такой соцвыплаты.
Если квартиру купил не сам полицейский, а его супруга – правила такие же. Аналогичные правила и для военнослужащих, которые покупают квартиры за счет субсидия.
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