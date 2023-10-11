Полицейским положен имущественный вычет, если на покупку квартиры они добавили свои деньги

Сотрудникам нацгвардии дают единовременную социальную выплату для приобретения жилья. На эти расходы вычет по НДФЛ не дадут. Но если полицейский добавил на покупку квартиры свои личные деньги, вычет положен.

Разъяснения дала ФНС в письме от 06.10.2023 № БС-4-11/12797@.

По нормам статьи 220 НК имущественный вычет не дают на расходы, покрываемые за счет выплат из бюджета.

Ситуация с вычетом по НДФЛ для полицейских, которые получили соцвыплату на жилье до его покупки, такая: сотрудник полиции, а также его супруга не имеют право на получение имущественного налогового вычета в случае, если сумма такой соцвыплаты больше стоимости приобретенной недвижимости ;

сотрудник полиции, а также его супруга имеют право на получение имущественного налогового вычета исключительно с суммы расходов на приобретение недвижимости, превышающей сумму такой соцвыплаты.

Если квартиру купил не сам полицейский, а его супруга – правила такие же. Аналогичные правила и для военнослужащих, которые покупают квартиры за счет субсидия.