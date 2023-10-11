🎓Вебинар: Трудоустройство иностранных граждан. Как не получить штрафы. 24 октября в 15:00 мск!

Чтобы не получить штраф при найме иностранца, нужно соблюсти все требования законодательства, оформить трудовой договор и необходимые документы, уведомить миграционную службу и много чего еще. Расскажем, как все сделать правильно.
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Спикер — Никита Минайлов, юрист практики трудового и миграционного права компании «Большое дело».
На вебинаре разберем:
За что и на сколько могут оштрафовать работодателя.
Как правильно трудоустроить иностранного гражданина.
Какие документы нужно проверять у иностранца при трудоустройстве.
Срок каких документов нужно регулярно продлевать.
Как правильно оформить трудовые отношения с иностранным гражданином.
Ждем Вас на вебинаре 24 октября в 15:00 мск!
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