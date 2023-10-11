До 1 млн рублей повысят лимит на переводы с электронных кошельков

Устаревшие лимиты приводят к повышенной операционной нагрузке. Сотрудникам приходится обрабатывать больше переводов, чтобы это исправить предлагают увеличить максимальную сумму перевода с 600 тысяч до 1 млн рублей.

За один раз с электронных кошельков будет можно переводить до 1 млн рублей. Сейчас этот лимит составляет 600 тыс. рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на председателя правления НКО «Мобильная карта» Елену Шейкину.

На электронном кошельке клиента с полной идентификацией может находиться сумма не больше 600 тыс. рублей. Именно эту максимальную сумму можно перевести за один раз.

В 2022 году с 600 тыс. до 1 млн рублей подняли лимит по операциям, которые подлежат обязательному контролю, и по максимальной сумме перевода через СБП.

Участники рынка рассказали, что устаревшие лимиты оборачиваются избыточной операционной нагрузкой по обработке платежей. Если клиент сразу не может перевести 1 млн рублей, то сделает это в два приема. Поэтому предлагают сразу разрешить переводить большую сумму.

По мнению Банка России, это может способствовать повышению привлекательности услуг по переводу ЭДС для клиентов, — сообщили в Центробанке.

Кроме того, концептуальных возражений нет и у Росфинмониторинга. Однако в ведомстве хотят, чтобы отправители средств проходили полную идентификацию и лично присутствовали при открытии счетов.

Елена Шейкина назвала такое требование избыточным, поскольку достаточно один раз пройти проверку личности, а потом открывать новые счета дистанционно.

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