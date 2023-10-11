Polymetal выкупил 2,5 млн акций у иностранных миноритариев

В общей сложности компания получила 41,6 млн обыкновенных акций от инвесторов, чьи права были нарушены санкциями Евросоюза.

Компания Polymetal провела второй транш и выкупила еще 2,5 млн обыкновенных акций у инвесторов. Об этом сказано на сайте компании.

Компании принадлежит 41 614 678 обыкновенных казначейских акций, которые лишены экономических прав и прав голоса. Таким образом, общее количество прав голоса в Компании составляет 473 645 141, — говорится в сообщении.

С 22 сентября 2022 года Polymetal начал программу по обмену обыкновенных акций.

Инвесторы-нерезиденты, чьи права были затронуты санкциями Евросоюза против Национального расчетного депозитария, могли обменять свои активы на документарные.

Обмен предполагает перевод акций из электронной формы в документарную в соотношении 1:1.

Недавно мы писали, что Polymetal перерегистрировался с острова Джерси в Казахстане. Компания ушла с Лондонской фондовой биржи и теперь акции будут торговаться на бирже Международного финансового центра «Астана» (AIX).