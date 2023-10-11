👦👧 Как заплатить налоги за ребенка: памятка от ФНС

Если на ребенка оформлена квартира, дом идти земля, то он – налогоплательщик. Оплатить налог за ребенка могут его родители.

Сделать это можно по QR-коду или штрих-коду, через банк, кассу местной администрации, почту, МФЦ.

Кроме того, оплатить налоги за ребенка можно в Личном кабинете с помощью вкладки «Семейный доступ».

В этой вкладке нужно нажать кнопку «Добавить пользователя», далее ввести логин (ИНН) Личного кабинета несовершеннолетнего ребенка и нажать кнопку «Отправить запрос».

Затем надо перейти в Личный кабинет ребенка и подтвердить свой запрос.

Добавленные в такой список несовершеннолетние дети исключаются автоматически по достижении совершеннолетия.

Также исключение из списка возможно по желанию любой из сторон. Для этого необходимо нажать на кнопку «крестик» у добавленного в списке пользователя и подтвердить исключение.

Затем в разделе «Налоги» появится список, куда входят добавленные дети. Переключая пользователей в этом списке, можно оплатить налоги любым удобным способом: банковской картой, через онлайн-банк или распечатав квитанцию.