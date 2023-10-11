19 октября банк «Точка» проведет масштабную конференцию по ВЭД

19 октября команда банка для предпринимателей «Точка» проведет первую масштабную конференцию, посвященную внешнеэкономической деятельности. Онлайн-выступления будут идти с 10 до 18 часов по московскому времени.

Эксперты конференции разберут ВЭД с трех сторон: платежи и банкинг, закупки, а также логистика и таможня.

Темы конференции будут интересны и опытным импортерам, и новичкам, которым только предстоит первая зарубежная поставка.

Мы решили сделать конференцию «Точки», чтобы собрать всех участников рынка ВЭД в одном пространстве и честно поговорить о том, как выстроить успешную работу. И главное — пообщаться с другими предпринимателями в закрытом чате, созданном «Точкой» для слушателей конференции, — сказала лидер направления «ВЭД Импорт» Анна Давыдова.

Трансляции будут идти параллельно, поэтому у слушателей будет возможность выбрать тему, которая им интереснее всего.

Всего на выступят порядка 30 экспертов из области ВЭД, которые ответят на вопросы слушателей в прямом эфире.

Участники конференции смогут участвовать в розыгрыше и получить в подарок бесплатный валютный контроль до конца года, а также стильный мерч от «Универмага Точки».