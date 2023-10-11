🐕 Минфин не поддержал идею о введении налога на собак

В Минфин поступило предложение ввести целевой налог на содержание собак в МКД, а также освободить от налога на прибыль собачьи приюты.

По обеим идеям ответ Минфина – нет.

Налоги и сборы должны иметь экономическое основание и не могут быть произвольными, говорится в письме от 27.09.2023 № 03-01-11/91842.

Что касается льготы по налогу на прибыль для частных приютов, то если у них много расходов и убытки, то они так и так не платят налог.

Освобождение от уплаты налога на прибыль организаций, попавших в тяжелую экономическую ситуацию, не окажет положительного влияния на финансово-экономическое состояние данной организации.

Кроме того, если ввести льготу по налогу на прибыль, сократятся доходы региональных бюджетов. А автор инициативы не представил никаких расчетов и экономического обоснования предлагаемых мероприятий.

Кстати, идея не нова. Ранее в письме от 28.08.2020 № 03-01-11/75760 Минфин сообщал, что введение налога на собак не планируется.