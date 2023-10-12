В 2024 году на Мосбирже появятся ЦФА на жилье

Инвесторы смогут приобрести токены на жилье, получать гарантированный годовой доход, как по облигациям. Дополнительный заработок обеспечит рост цен на квадратный метр жилья. Если жилье подорожает на 10% и выше, то инвестор заработает больше.

Московская биржа планирует в 2024 году выпустить цифровой финансовый актив (ЦФА) на жилье. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на директора по цифровым активам биржи Сергея Харинова.

Сейчас торговая площадка ведет переговоры со строительными компаниями, чтобы запустить ЦФА на недвижимость. Это позволит девелоперам привлекать дополнительное финансирование проектов.

Активы будут представлены на платформе Мосбиржи, а выпускаться в Национальном расчетном депозитарии (РНД).

ЦФА – это аналог классических финансовых инструментов, таких как акции или облигации. Они представляют собой цифровые права, записанные в виде программного кода.

По закону такие активы не могут быть средством платежа. У инвесторов есть возможность «поделить» стоимость ценной бумаги на несколько токенов и совершать сделки.

Центробанк определит, будут ли ЦФА на жилье от Московской биржи доступны неквалифицированным инвесторам.

ЦФА на жилье могут привлечь частных инвесторов с небольшими чеками. Активы будут расти вместе с ценами на жилье. Это позволит защититься от инфляции и накопить на покупку квартиры.

На платформе «Атомайз» уже выпускались цифровые активы на жилье. Инструмент сделали доступным неквалифицированным инвесторам, а максимальная гарантированная доходность составила 10%. Дополнительная прибыль зависит от роста стоимости квадратного метра.

Порог входа в такие активы составлял 99,3 тыс. рублей. Если человек купил 1 ЦФА, то через год он гарантированно получал 9,9 тыс. рублей.