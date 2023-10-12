HR-специалистов раздражают слова «стрессоустойчивость» и «коммуникабельность» в резюме

Каждый четвертый специалист по поиску сотрудников жалуется на избитые фразы в резюме. Об этом говорится в исследовании сервиса Superjob.
Пишет «ответственный» — и не приходит на интервью, — сказали участники опроса.
В топ-5 раздражающих фраз вошли: стрессоустойчивость, коммуникабельность, ответственность, легкообучаемость и «не звонить».
14% HR-специалистов рассказали, что им не нравится общая неграмотность кандидатов и ошибки в заполнении форм. Например, пустые поля, непонятные аббревиатуры, некорректное фото.
Раздражают и резюме, где не указаны зарплатные ожидания.
Однако в 57% компаний лояльно относятся к любым резюме.
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Комментарии1
Поверьте! Эти же самые слова в описаниях вакансий раздражают и соискателей!