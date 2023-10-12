HR-специалистов раздражают слова «стрессоустойчивость» и «коммуникабельность» в резюме

На собеседовании не любят кандидатов, которые пишут избитые фразы в резюме и не говорят о своих зарплатных ожиданиях.

Каждый четвертый специалист по поиску сотрудников жалуется на избитые фразы в резюме. Об этом говорится в исследовании сервиса Superjob.

Пишет «ответственный» — и не приходит на интервью, — сказали участники опроса.

В топ-5 раздражающих фраз вошли: стрессоустойчивость, коммуникабельность, ответственность, легкообучаемость и «не звонить».

14% HR-специалистов рассказали, что им не нравится общая неграмотность кандидатов и ошибки в заполнении форм. Например, пустые поля, непонятные аббревиатуры, некорректное фото.

Раздражают и резюме, где не указаны зарплатные ожидания.

Однако в 57% компаний лояльно относятся к любым резюме.

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