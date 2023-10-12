Обесценение ОС в бухучете не обязывает восстанавливать НДС

Разъяснение дает Минфин в письме от 27.09.2023 № 03-07-11/91924.
По ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 26/2020 надо проводить тестирование на обесценение основных средств и капвложений. В годовой бухотчетности отражается убыток от такого обесценения.
Но обязанность по восстановлению принятых к вычету НДС по затратам на капвложения в объекты ОС, в случае убытка от обесценения таких капвложений (по нормам ФСБУ), нормами НК РФ не предусмотрена.
То есть, даже если по капвложениям и ОС прошло обесценение, вычет по НДС остается таким, как был.
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