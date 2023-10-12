🎀 При передаче чужих подарочных сертификатов надо платить НДС

Если компания купила подарочные сертификаты и потом передает их кому-то (дарит сотрудникам, клиентам и т. д.), то такая передача – это облагаемая НДС операция.

Разъяснение дает Минфин в письме от 18.09.2023 № 03-07-11/88753.

Речь идет о сертификатах, которые удостоверяют право его держателя приобрести у лица, выпустившего сертификат, товары, работы, услуги на сумму, равную номинальной стоимости этого сертификата.

Безвозмездная передача товаров, работ услуг тоже облагается НДС, как и обычная реализация.

В НК РФ есть перечень необлагаемых операций. В этом списке нет передачи сертификатов. А раз так, то их передача облагается НДС.

Аналогичные разъяснения Минфин давал и ранее (письма от 14.03.2022 № 03-07-11/18542, от от 28.12.2020 № 03-07-11/114871.

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