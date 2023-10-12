Минфин: бухучет должен отражать оценку реального положения дел в компании, а не соответствие отчетности установленным правилам

В основных направлениях налоговой и бюджетной политики на 2024 – 2026 годы Минфин сообщает, как переориентируют правила бухучета.
В частности, раньше исторически сложилось, что для бухучета применялась исключительно первоначальная оценка активов и обязательств. То есть, фактически формировалась картина «вчерашнего дня».
От этого уходят. Идет переход от представления о стоимости активов как суммы средств, потраченных на их приобретение, к стоимости как сумме средств, которые можно получить от их использования.
Кроме того, переориентация правил бухучета идет на:
реализацию потребностей, в первую очередь, широкого круга пользователей бухотчетности, формирование реальной картины деятельности организаций;
оценку реального положения дел в организации, а не соответствие отчетности установленным правилам;
оценку всех подлежащих исполнению организацией обязательств, а не только их задокументированной части;
представление информации о результативности и рисках деятельности руководства организации.
О планах Минфина по развитию системы бухучета мы писали здесь.
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Комментарии3
Главный бухгалтер
Так вот почему так извратили весь сам бухучёт !
Ирина
Ну конечно, какие отношения, такой и учет
что тут скажешь, кроме -гы-гы-гы
а здесь намного интереснее..... автор сам и в полной мере понимает значение того, что написано?