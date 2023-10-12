Минфин: бухучет должен отражать оценку реального положения дел в компании, а не соответствие отчетности установленным правилам

Бухучет должен соответствовать современному уровню развития экономических отношений в стране. Поэтому его реформируют (в том числе, вводят ФСБУ).

В основных направлениях налоговой и бюджетной политики на 2024 – 2026 годы Минфин сообщает, как переориентируют правила бухучета.

В частности, раньше исторически сложилось, что для бухучета применялась исключительно первоначальная оценка активов и обязательств. То есть, фактически формировалась картина «вчерашнего дня».

От этого уходят. Идет переход от представления о стоимости активов как суммы средств, потраченных на их приобретение, к стоимости как сумме средств, которые можно получить от их использования.

Кроме того, переориентация правил бухучета идет на:

реализацию потребностей, в первую очередь, широкого круга пользователей бухотчетности, формирование реальной картины деятельности организаций;

оценку реального положения дел в организации, а не соответствие отчетности установленным правилам;

оценку всех подлежащих исполнению организацией обязательств , а не только их задокументированной части;

представление информации о результативности и рисках деятельности руководства организации.

О планах Минфина по развитию системы бухучета мы писали здесь.

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