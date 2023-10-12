🚗 При продаже своего авто юрлицу человек сам должен сдавать декларацию и платить НДФЛ

Отчитаться за этот доход человек, продавший автомобиль, должен сам. Он должен сдать 3-НДФЛ и заплатить налог.
Ни дохода для НДФЛ, ни обязанности сдавать декларацию не будет, если автомобиль был в собственности более 3 лет.
Про минимальный срок владения имуществом в целях НДФЛ с его продажи мы рассказывали здесь.
Если он был в собственности менее 3 лет, то доход от его продажи можно уменьшить на вычет в 250 тыс. рублей или фактические расходы на его покупку.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 18.09.2023 № 03-04-05/88734.
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