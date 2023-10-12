🔥Ищете хорошую работу? Она уже у нас — скорее смотрите вакансии дня от «Клерка»!

Можно ли рассчитать работника раньше дня увольнения

При увольнении сотрудник должен получить все положенные ему выплаты в последний день работы: зарплату, неотгулянный отпуск, другие компенсации. Так гласит ст. 140 ТК. Если человека не было в офисе, компания должна перечислить деньги на следующий день после его требования о расчете. Но можно ли рассчитаться с работником раньше?