Инвестиции

Брокеры не хотят, чтобы инвесторам повышали имущественный ценз

Участники торгов ценными бумагами могут переместиться в другие юрисдикции, где требования к квалифицированным инвесторам мягче.
16

Крупнейшие брокеры выступили против повышения имущественного ценза для получения статуса квалифицированного инвестора. Об этом пишет «Коммерсант».

По их мнению, реформа негативно повлияет на рынок и приведет к снижению ликвидности клиентов. Они просто переедут в другие юрисдикции с более мягкими требованиями.

В середине 2023 года число всех инвесторов на Мосбирже составляло 25,9 млн, из них со статусом квалифицированного только 617 тыс.

Больше двух третей портфеля «квалов» вложено в инструменты, которые доступны широкому кругу участников торгов.

В Ассоциации владельцев облигаций считают, что расширять возможность квалификации нужно по знаниям, а не по имущественному цензу.

Квалификацию по объему капитала если и стоит присваивать, то с учетом совокупных активов инвестора, включая его доли в бизнесе, недвижимое имущество и прочее. Доля активов, находящихся в банковских и рыночных продуктах, не должна быть определяющей, — сказали в Ассоциации.

Директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков также просит отложить повышение ценза.

Всегда хочется порегулировать, что-то новое принять, усилить контроль, надзор. Но… сейчас время, когда нужно себя сдержать, и такие меры отложить до лучших времен, — заявил Чебесков.

Недавно мы писали, что Центробанк утвердил повышенный ценз для квалифицированных инвесторов. Порог буду поднимать постепенно. Сначала его повысят до 12 млн рублей, а затем – до 24 млн рублей.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип LRurist
    LRurist

    В Госдуме предложили запретить продажу алкоголя в супермаркетах

    Авторы инициативы предлагают разрешить розничную продажу алкоголя только в специализированных стационарных торговых объектах.

    В Госдуме предложили запретить продажу алкоголя в супермаркетах
    27
    Логотип nlukina
    nlukina
    Воинский учет

    ⚠️Новые страшилки воинского учета: не верьте всему, что пишут в сети. О чем напрасно переживают работодатели

    ❌«Верить в наше время нельзя никому, порой даже самому себе. Мне можно». Правила воинского учета пересмотрели, это породило много слухов в бизнес-среде. Из статьи узнаете, каким «горячим новостям» из интернета не стоит верить.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    4
    127

    Обучение

    Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

    Логотип Este
    Este
    Бухгалтеры

    Осень в старом городе. Пятничный бухгалтер

    Сегодня пятница, тринадцатое, осень и за окном редкий солнечный чудесный день😀 Работа работой, но отчеты и прочая текучка от нас никуда не убегут и мы обязательно все сделаем и сдадим вовремя!

    23
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Надо ли указывать е-mail и телефон в чеке?

    Добрый день. ООО принимает оплаты на р/сч от физлиц. Надо ли указывать еmail и телефон в чеке? Если надо пробить чеки за прошлый месяц ( у компании не было кассы), тогда на каждый пробитый чек свою служебную о неприменении ККТ или можно в одной записки указать все операции?

    23
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    В Форме 6-НДФЛ за 9 квартал строки 140 и 160 должны быть равны?

    Подскажите, пожалуйста, в Форме 6-НДФЛ за 9 квартал строки 140 и 160 должны быть равны? Зарплату выплачивает 10 числа, аванс 25 числа.

    156

    Мероприятия

     Последние мероприятия для бухгалтеров
    Добавить
    Логотип Юзвак Максим
    Юзвак Максим
    Законопроекты

    В Думу внесен законопроект о том, чтобы запретить приближаться к человеку

    Предлагается защитить жертв от преследований. Законопроект касается граждан, которым кто-то может нанести ущерб. Потенциальному обидчику будет запрещено к ним подходить.

    В Думу внесен законопроект о том, чтобы запретить приближаться к человеку
    34
    Логотип Астрал
    Астрал
    Отчетность

    Новый бизнес: какие отчеты и когда сдавать

    Обязанность сдачи отчетности в контролирующие органы наступает практически сразу после регистрации ИП или организации. Разберем, какие отчеты сдают новые компании и предприниматели в ИФНС, Росстат и Социальный фонд.

    Новый бизнес: какие отчеты и когда сдавать
    150

    Консультации

     Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»
    Подключить

    • Добрый день! Заказываем у поставщика спец.оснастку, нам выставляют счет в рублях, но по акту сверки возникают курсовые разницы. Как их отразить в УНФ, нужно ли дублировать в 1С Бухгалтерия, если есть

      Курсовые разницы в 1С УНФ

    • Добрый день! Компания на ОСНО по производству косметической продукции до 2023 г. имела статус малого бизнеса и метод расчёта себестоимости был выбран котловой, без аналитики по виду продукции, так как

      Метод расчёта себестоимости
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Можно ли снять контракт с учета в банке при минусовом сальдо?

    Вчера обнаружила, что не представлены СПД по трем импортным операциям за 2020 год. В прошлом году у нас было первое такое нарушение, отделались предупреждением. Срок действия договора истекает в декабре этого года, смогу ли я снять контракт с учета в банке при минусовом сальдо или мне придется подавать недостающие справки?

    23
    Логотип igotosochi
    igotosochi
    Инвестиции

    Топ 10 корпоративных облигаций с высоким рейтингом и доходностью до 16% прямо сейчас

    Тише едешь — дальше будешь. Кажется, что сейчас как раз то самое время, когда стоит снизить планку риска и пореже смотреть на эмитентов с низким рейтингом, а взглянуть на более надёжные компании. Выбрал 10 ликвидных корпоративных выпусков от 1 до 3 лет с постоянным купоном и без оферты. Без М.Видео и без Роснано. Рейтинг от A- и выше, даже без BBB+.

    Топ 10 корпоративных облигаций с высоким рейтингом и доходностью до 16% прямо сейчас
    27
    Обзоры для бухгалтера

    «Утренний бухгалтер» № 5497. Налога на собак не будет

    В Минфин поступило предложение ввести целевой налог на содержание собак в МКД.

    36
    Логотип Юзвак Максим
    Юзвак Максим
    Законопроекты

    В Госдуму внесен законопроект о денежной выплате гражданам в честь бракосочетания

    Предлагается установить выплату новобрачным

    34
    Вакансии     Новые вакансии для бухгалтеров из сервиса «Вакансий»
    Добавить вакансию
    Логотип Юзвак Максим
    Юзвак Максим
    Налоговые льготы по налогу на прибыль

    Учет платы за пользование электронной площадкой для получения льгот. Разъяснения Минфина

    Рассматривается вопрос об учете оператором электронной площадки платы за участие в электронных процедурах в целях применения пониженной ставки по налогу на прибыль

    24
    Логотип IVK.Group
    IVK.Group
    Валютные операции

    Выплата заработной платы наличными нерезидентам, нарушение валютного законодательства

    Выдача заработной платы работнику — нерезиденту РФ (кроме иностранных работников, имеющих вид на жительство) наличными является нарушением валютного законодательства РФ.

    26

    Разборы

     Эксклюзивные статьи про изменения в учете и налогах
    Заказать разбор
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Нужно ли компенсацию включать доход в натуральной форме включать и взносами облагать ?

    Добрый вечер. Если дистанционному сотруднику полагается по трудовому договору компенсация за пересылку техники, если чек предоставлен уже после увольнения, нужно ли в доход в натуральной форме включать и взносами облагать ?

    83
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Какую сумму поставить в базу по УСН: начисленные и полученные проценты за сентябрь или все проценты уплаченные должником с января?

    Подскажите коллеги . 01.09.23 Наша фирма на УСН выкупила долг (по договору цессии )по кредитному договору от 09.01.23 частично погашенного должником старому кредитору. Мы перечислили на расчётный счёт старого кредитора сумму по договору цессии.

    111
    Бесплатно с Клерк.Премиум Отчетность в СФР

    ЕФС-1 за 9 месяцев 2023 года

    ЕФС-1 — сдают все работодатели с 2023 года. Особенность данной формы заключается в том, что она состоит из несколько разделов, которые сдаются в СФР в разные сроки. Разберем в составе каких разделов и когда необходимо сдать ЕФС-1 в октябре 2023 года.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    271
    Логотип Дмитрий Варкентин
    Дмитрий Варкентин
    Налоговые проверки

    Методика подготовки к допросу в налоговой инспекции. Чем отличаются комиссии от допроса

    В первую очередь, необходимо различать вызовы в налоговую инспекцию для дачи пояснений (например, при проведении так называемых «комиссий») и вызовы собственно на допрос.

    204
    Обзоры для бухгалтера

    ФНС предлагает ИП повторно заплатить налоги и взносы, обязательная репатриация и продажа валютной выручки, увольнение телеграммой. 💸 «Ночной бухгалтер» № 1541

    Налоговики резервируют имущественные налоги с сальдо ЕНС, куда ИП платит взносы и другие налоги. Подходит срок уплаты, денег на сальдо не хватает, но ФНС не видит проблемы — заплатите еще раз. Вводится требование о продаже валютной выручки, указ еще не опубликовали, а его уже обсуждают. Работник может отправить заявление на увольнение телеграммой.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    1,1 тыс.
    Обзоры для бухгалтера

    Закрытие года под угрозой: эти ошибки в учете повлияют на вашу отчетность. Обзор вебинаров

    Закройте год по новым правилам бухучета! Подготовили для вас мастер-класс по ФСБУ и подробный разбор новых правил ведения воинского учета.

    Иллюстрация: freepik/freepik
    102
    Логотип Марат Самитов
    Марат Самитов
    Наличные деньги

    Подстава от налоговой инспекции для всех предпринимателей, которые снимают наличку

    В этом видео я расскажу про подставу от налоговой инспекции для всех предпринимателей, которые снимают наличку.

    1,6 тыс.
    Мнения