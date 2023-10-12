Брокеры не хотят, чтобы инвесторам повышали имущественный ценз

Участники торгов ценными бумагами могут переместиться в другие юрисдикции, где требования к квалифицированным инвесторам мягче.

Крупнейшие брокеры выступили против повышения имущественного ценза для получения статуса квалифицированного инвестора. Об этом пишет «Коммерсант».

По их мнению, реформа негативно повлияет на рынок и приведет к снижению ликвидности клиентов. Они просто переедут в другие юрисдикции с более мягкими требованиями.

В середине 2023 года число всех инвесторов на Мосбирже составляло 25,9 млн, из них со статусом квалифицированного только 617 тыс.

Больше двух третей портфеля «квалов» вложено в инструменты, которые доступны широкому кругу участников торгов.

В Ассоциации владельцев облигаций считают, что расширять возможность квалификации нужно по знаниям, а не по имущественному цензу.

Квалификацию по объему капитала если и стоит присваивать, то с учетом совокупных активов инвестора, включая его доли в бизнесе, недвижимое имущество и прочее. Доля активов, находящихся в банковских и рыночных продуктах, не должна быть определяющей, — сказали в Ассоциации.

Директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков также просит отложить повышение ценза.

Всегда хочется порегулировать, что-то новое принять, усилить контроль, надзор. Но… сейчас время, когда нужно себя сдержать, и такие меры отложить до лучших времен, — заявил Чебесков.

Недавно мы писали, что Центробанк утвердил повышенный ценз для квалифицированных инвесторов. Порог буду поднимать постепенно. Сначала его повысят до 12 млн рублей, а затем – до 24 млн рублей.