Минтруд разъяснил, как нанимать сотрудников без военного билета

Отсутствие этого документа не должно являться препятствием в трудоустройстве, но об отсутствии военного билета компания обязана сообщить в трехдневный срок в военкомат.

Минтруд выпустил письмо, в котором разъяснил, что наем сотрудников без военного билета не является нарушением.

Там сказано, что документ воинского учета включен в список обязательных документов, предъявляемых при заключении трудового договора. Но при отсутствии такового работодатель не имеет права отказать в трудоустройстве. Главное — сообщать о таких работниках в военкомат.

За несвоевременную отправку сведений, необходимых для ведения воинского учета, работодателю будет грозить штраф в 40-50 тыс. руб (статья 19.38 КоАП).

Воинский учет стал темой № 1 осени 2023 года для работодателей. Во всех вопросах учета поможет разобраться курс Воинский учет в организации: ведение, заполнение документов и работа в 1С, который стартует 25 октября.

На курсе мы дадим:

✔️ пошаговый алгоритм по ведению воинского учета,

✔️ образцы всех документов по новым правилам 2023 года,

✔️ инструкцию по ведению воинского учета в ЗУП.

Купить курс

После прохождения курса вы получите официальное удостоверение о повышении квалификации по почте России. Ваш работодатель увидит его в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.