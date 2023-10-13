Минфин: от пониженной ставки налога на прибыль отказаться нельзя

От налоговой льготы можно отказаться, а от пониженной ставки налога – нельзя.

На это указал Минфин в письме от 25.08.2023 № 03-03-06/1/80904.

Налогоплательщик вправе отказаться от использования налоговой льготы либо приостановить ее использование, сообщает Минфин в письме от 08.12.2022 № 03-05-04-01/120350. Но отказаться от от пониженной ставки налога на прибыль нельзя.

Пониженная ставка является обязательным элементом налогообложения, и налогоплательщик не может произвольно ее применять или отказаться от ее применения. Таким образом, применение пониженной налоговой ставки является обязанностью, а не правом налогоплательщика.

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