В Госдуме скорректировали список товаров, облагаемых НДС по ставке 10%

Чиновники приняли в финальном чтении законопроект о внесении изменений в ст.164 НК.
Речь идет об увеличении списка детских товаров, которые облагаются по льготной ставке НДС 10%. По мнению депутатов, это мера направлена на поддержку отечественных производителей, импортозамещение отечественных производителей, импортозамещение на рынке товаров для детей.
Перечень товаров детского ассортимента, облагаемого НДС по ставке 10% пополнят:
манежи, стулья и стульчики для кормления;
велосипеды;
автомобильные кресла;
бутылочки, соски, горшки, ванночки, горки для купания;
пеленки.
Если закон успеет до конца ноября пройдет оставшиеся процедуры, то применять ставку 10% к перечисленным товарам можно будет в 1 квартале 2024 года.
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