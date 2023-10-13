В Госдуме скорректировали список товаров, облагаемых НДС по ставке 10%

Депутаты приняли во втором и третьем чтении поправки в Налоговый кодекс в части установления пониженной ставки НДС на товары для детей.

Чиновники приняли в финальном чтении законопроект о внесении изменений в ст.164 НК.

Речь идет об увеличении списка детских товаров, которые облагаются по льготной ставке НДС 10%. По мнению депутатов, это мера направлена на поддержку отечественных производителей, импортозамещение отечественных производителей, импортозамещение на рынке товаров для детей.

Перечень товаров детского ассортимента, облагаемого НДС по ставке 10% пополнят:

манежи, стулья и стульчики для кормления;

велосипеды;

автомобильные кресла;

бутылочки, соски, горшки, ванночки, горки для купания;

пеленки.

Если закон успеет до конца ноября пройдет оставшиеся процедуры, то применять ставку 10% к перечисленным товарам можно будет в 1 квартале 2024 года.

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