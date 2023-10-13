С начала года 121 тысяч человек стали самозанятыми в Московской области

Всего в Подмосковье работает больше 600 тысяч самозанятых. В 2023 году их число увеличилось на 25%. Центр «Мой бизнес» компенсирует до 90% стоимости расходов бизнесменов.

Больше 600 тыс. жителей Подмосковья зарегистрировались в качестве самозанятых, из них 120 тыс. человек получили новый статус в 2023 году. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерину Зиновьеву.

Сегодня в Подмосковье работает 602 тыс. самозанятых - по этому показателю регион занимает второе место среди субъектов России. С начала года в Московской области было зарегистрировано порядка 121 тыс. самозанятых: в процентном соотношении рост составил 25%, — сказала Екатерина Зиновьева.

В Подмосковье самозанятым оказывают поддержку в центре «Мой бизнес». Есть сервис по рекламе своих товаров и услуг. Также бизнесмены получат помощь в регистрации товарных знаков.

Центр «Мой бизнес» компенсирует до 90% расходов самозанятых.

При выходе на маркетплейсы, самозанятые могут получить софинансирование до 50% стоимости комиссии онлайн-площадок, доставки и продвижения товаров. Подать заявку на участие в этой программе можно до 31 октября 2023 года.

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