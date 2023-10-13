Индексация пенсий

Госдума может вернуть индексацию пенсий работающим врачам и учителям

С 1 января 2024 года планируют вернуть индексацию фиксированных выплат к страховой части пенсии для учителей и врачей, которые продолжают работать. Эта норма перестала действовать в 2016 году.
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Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об индексации размера фиксированной выплаты к страховой пенсии для работающих врачей и учителей.

Поправки в закон «О страховых пенсиях» предполагают, что вернется индексация фиксированных выплат к страховой пенсии педагогических и медицинским работникам, которые достигли пенсионного возраста и продолжают трудовую деятельность.

Если проект примут, то с 1 января 2024 года размер фиксированной выплаты к страховой пенсии будет проиндексирован.

Предлагаемая в порядке эксперимента мера в отношении отдельных категорий работающих пенсионеров будет способствовать восстановлению социальной справедливости и поддержанию доверия граждан к пенсионной системе, особенно низкооплачиваемых специалистов низового звена бюджетных организаций, — сказали авторы инициативы.

В 2016 году такая индексация для работающих пенсионеров была отменена. Теперь ее вернут для учителей и врачей, которые находятся на пенсии, но продолжают работать.

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