Сервисы «Яндекса» запустят в Саудовской Аравии

Компания собирается локализовать поисковые и рекламные сервисы для стран Ближнего Востока. Они будут работать на арабском языке.

Россия обсуждает с Саудовской Аравией возможность развития в стране электронных сервисов «Яндекса». Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на вице-премьера Александра Новака.

Те интеллектуальные новые информационные системы, которые используются в России, можно распространять, в том числе, в Саудовской Аравии, — сказал Александр Новак.

В начале сентября «Яндекс» сообщил о планах продвигать свои продукты на арабском языке в странах Ближнего Востока.

Запустить планируют поисковые системы, рекламные сервисы, а также продукты, которые работают с нейросетью YandexGPT.

Сейчас у «Яндекса» нет продуктов, которые адаптированы для арабских стран. Однако в феврале 2022 года компания открыла в ОАЭ международный аналог логистического сервиса «Яндекс Маршрутизация».

Там же «Яндекс» создал компанию Direct Cursus Computer Systems Trading, которая выступает издателем ряда мобильных приложений «Яндекса», в том числе «Яндекс Браузер» и «Яндекс Карты».

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