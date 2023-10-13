Правительство с 2024 года будет выплачивать пособия при досрочном выходе из декрета

Если родитель решил выйти из декрета на работу раньше, то ему сохранят пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет.

Правительство внесло в Госдуму законопроект о сохранении пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет при условии досрочного выхода родителя из декретного отпуска.

Специальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком продолжат выплачивать родителю, даже если он решил выйти на работу досрочно.

Сейчас мать или отец, которые находятся в декретном отпуске, получают пособие до тех пор, пока ребенку не исполнится 1,5 года.

Однако эта выплата теряется, если родитель полноценно выходит на работу. Допускается работать на полставки или на дому.

Если проект примут, то он начнет действовать с 1 января 2024 года.