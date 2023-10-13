Акции разработчика операционной системы Astra Linux появились на Мосбирже

Прямые и косвенные затраты в управленческом учете: как не запутаться бухгалтеру

Как понять, что бизнес зарабатывает? На первый взгляд все просто: собираем доходы, вычитаем из них все расходы -- получится прибыль. Верно, но не совсем. Если компания производят несколько видов товаров, имеет несколько магазинов, ведет несколько направлений деятельности, то нужен проектный учет. Главные столпы проектного учета: прямые и косвенные затраты.