Акции разработчика операционной системы Astra Linux появились на Мосбирже

На Московской бирже начались торги акциями ПАО «Группа Астра». IT-компания занимается разработкой инфраструктурного программного обеспечения и операционной системы Astra Linux. Об этом сказано на сайте торговой площадки.
«Группа Астра» – один из лидеров среди российских разработчиков инфраструктурного программного обеспечения. Ее выход на публичный рынок иллюстрирует активное развитие сектора и становится дополнительной возможностью диверсификации портфелей для российских инвесторов, — сказал председатель правления Мосбиржи Юрий Денисов.
Компания разместила 10,5 млн акций стоимостью 3,5 млрд рублей.
Доля акций в свободном обращении составила 5%.
«Группа Астра» – один из лидеров российского IT-рынка. По данным рейтинга TAdviser, входит в топ-5 самых быстрорастущих компаний России.
Согласно оценкам аналитиков Strategy Partners, флагманский продукт – операционная система Astra Linux – занимает порядка 75% рынка российских операционных систем.
Комментарии1
Людмила М.Бухгалтер
Их еще купить надо было успеть. был тот еще квест)))