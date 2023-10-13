IT-компании

Акции разработчика операционной системы Astra Linux появились на Мосбирже

На торговой площадке появилось 10,5 млн акций IT-компании «Группа Астра» стоимостью 3,5 млрд рублей.
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На Московской бирже начались торги акциями ПАО «Группа Астра». IT-компания занимается разработкой инфраструктурного программного обеспечения и операционной системы Astra Linux. Об этом сказано на сайте торговой площадки.

«Группа Астра» – один из лидеров среди российских разработчиков инфраструктурного программного обеспечения. Ее выход на публичный рынок иллюстрирует активное развитие сектора и становится дополнительной возможностью диверсификации портфелей для российских инвесторов, — сказал председатель правления Мосбиржи Юрий Денисов.

Компания разместила 10,5 млн акций стоимостью 3,5 млрд рублей.

Доля акций в свободном обращении составила 5%.

«Группа Астра» – один из лидеров российского IT-рынка. По данным рейтинга TAdviser, входит в топ-5 самых быстрорастущих компаний России.

Согласно оценкам аналитиков Strategy Partners, флагманский продукт – операционная система Astra Linux – занимает порядка 75% рынка российских операционных систем.

Комментарии

1
  • Логотип Ludmila2505
    Ludmila2505
    24 минуты назад

    Людмила М.Бухгалтер

    Их еще купить надо было успеть. был тот еще квест))) 

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