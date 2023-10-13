Суд арестовал активы «дочки» Adidas на сумму 3,5 млрд рублей

Добрый день коллеги. Подскажите пожалуйста, с помощь чего можно сверить расчеты с Вайлдберриз? Актов сверки нет, документы не все корректные. Это просто пропасть какая то

Добрый день! Подскажите пожалуйста! Можно ли включить в себестоимость детальки которые, когда то завод нам не доложил, из-за этого их теперь прислали. Их нужно оприходовать. Можно ли если мы не произв