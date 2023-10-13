Суд арестовал активы «дочки» Adidas на сумму 3,5 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы арестовал активы ООО «Адидас» на сумму 3,5 млрд рублей по иску владельца ТРК «Остров мечты». Об сказано в картотеке арбитражных дел.
Истец требует взыскать с российской «дочки» компании Adidas 420 млн рублей основного долга, 1,7 млрд рублей неустойки и 1,4 млрд рублей убытков.
Суд определил наложить арест на денежные средства ООО «Адидас», которые находятся на его счетах в банках, а также на любое иное имущество в пределах цены иска в размере 3,494 млрд рублей.
Денежные средства сверх указанной суммы не являются предметом обеспечительных мер и могут быть использованы ответчиком для осуществления предпринимательской деятельности, — говорится в решении суда.
Ранее материнская компания Adidas AG объявила о закрытии магазинов в России.
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