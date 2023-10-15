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Исследование: в 2023 году бизнесу сложнее всего справиться с дефицитом кадров

Нехватка сотрудников сохранится до 2026 года, а топ-менеджерам придется изменить тактику работы с персоналом и проходить дополнительное обучение.
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В 2023 году на работу топ-менеджеров российских компаний сильнее всего повлиял дефицит кадров, а не геополитика и трансформация бизнеса. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование консалтинговой компании RosExpert.

Работодатели уверены, что нехватка сотрудников сохранится до 2026 года.

46% менеджеров рассказали, что самая большая проблема сейчас – справиться с дефицитом кадров и остановить потери ключевых талантов.

На втором месте – геополитическая ситуация, которая повлияла на деятельность 23% организаций. На третьем – изменение рыночной стоимости, перестройка логистики и бизнес-процессов. Это отметил 21% работодателей.

Практически всем компаниям пришлось за последний год скорректировать бизнес-стратегию, а также тактику, включая поиск новых рынков сбыта, логистических цепочек, поставщиков и каналов продвижения, — сказала партнер Kontakt InterSearch Russia Юлия Забазарных.

41% работодателей заявили, что сложная ситуация на рынке труда продлится до 2026 года. Поэтому тактика HR-менеджеров должна измениться.

От специалистов будут ожидать инновационного визионерства. Придется не только удерживать сотрудников, но и создавать глобальное мышление с ориентацией на клиента.

Все больше топ-менеджеров и основателей бизнесов видят для себя ценность в передаче своего опыта и становятся менторами. Есть и корпоративный менторинг, когда более опытные сотрудники становятся внутренними наставниками, — сообщала управляющий партнер RosExpert Оксана Морсина.

Чтобы преодолеть трудности понадобится дополнительное обучение топ-менеджеров. Исследователи рекомендуют обратить внимание на иностранный подход, но многие компании сейчас отказываются сотрудничать с организациями из РФ.

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