«Тинькофф» предлагает инвесторам вложиться в недвижимость смешанного типа

В фонде будет собрано жилье с первичного и со вторичного рынка. Это позволит повысить ликвидность активов, но есть и свои риски. Например, если отменят льготную ипотеку, то доходность инвесторов может снизиться, так как станет меньше покупателей.

С 23 октября УК «Тинькофф Капитал» начнет продавать паи ЗПИФов жилой недвижимости смешанного типа. Об этом узнал «Коммерсант».

Инвестировать в новый вид недвижимости смогут неквалифицированные инвесторы. Стоимость одного пая составит 5 рублей.

Эксперты ожидают доходность новых фондов на уровне 15-20% годовых, инвестиции в жилые метры ограничены 3-5% годовых арендного дохода и прирост стоимости сравним с инфляцией.

В фонд уже включены объекты жилого комплекса Lunar в Гагаринском районе Москвы. Затем появятся ПИФы апартаментов ЖК Sky View в Пресненском районе.

По мере развития проектов к фонду будут присоединяться другие объекты недвижимости, в том числе и со вторичного рынка.

Раньше инвестиционные фонды работали либо с первичной, либо со вторичной недвижимостью. Теперь появился смешанный тип.

Такой подход повышает ликвидность фонда, однако есть риск снижения доходности, поскольку реализовать эту идею достаточно сложно.

В случае первички не требуется никакого управления, купил – держишь — ждешь ввод в эксплуатацию — продаешь. Арендный бизнес — это отделка, эксплуатация, расходы на налоги на недвижимость, поиск арендаторов, — сказал инвестиционный директор УК «Тетис Кэпитал» Владимир Стольников.

Для инвесторов есть и другие риски, связанные с пересмотром программ льготной ипотеки.

Если льготную ипотеку отменят или хотя бы ухудшат серьезно ее условия, то первичный рынок встанет, цены упадут. ЗПИФ, ставящий своей инвестиционной целью заработать на росте цены первичной недвижимости, понесет потери, — объяснил гендиректор УК «Велес Траст» Дмитрий Осипов.

В 2022 году УК «Тинькофф Капитал» запустила два фонда на смешанную недвижимость, а в июне 2023 года УК «Альфа-Капитал» также предложила неквалифицированным инвесторам вложиться в фонд жилья.