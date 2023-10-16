Бухгалтер на аутсорсинге: плюсы и минусы

Бухгалтеры-аутсорсеры работают с микро- и малым бизнесом. В одиночку справиться с несколькими средними компаниями затруднительно, а про крупные и говорить нечего. Если не знаете, как начать путь бухаутсорсера, посмотрите бесплатный урок из нашего курса. Там эксперт Лариса Магафурова, входит в топ-10 бухгалтерских блогеров, рассказывает, что делать и как начать работу на себя.
Преимущества передачи бухгалтерии на аутсорсинг:
Только вы влияете на свой доход.
Гибкий график работы.
Вы сами выбираете клиента.
Есть и минусы:
Вы сами ищите клиентов.
Вы можете рассчитывать только на свои силы и знания. У небольшой компании в среднем проходит 300 операций в месяц. Потянете в одиночку?
У вас нет оплачиваемых отпусков, больничных и пособий.
Минимальная пенсия.
Ответственность за работников (если надумаете открыть свою компанию).
Если вы чувствуете, что со всем справитесь и пора уходить в свободное плаванье, то специально для вас подготовили курс Бухгалтер на аутсорсе: полный мануал для выхода из найма. Сможете масштабировать бизнес, открыть бухгалтерскую компанию и зарабатывать от 150 000 ₽ в месяц.Научитесь:
Искать клиентов.
Поднимать чек.
Грамотно проводить переговоры и составлять договоры для безопасной работы.
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