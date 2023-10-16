Бухгалтер на аутсорсинге: плюсы и минусы

Когда-нибудь любому бухгалтеру надоедает работать в найме: офис, бесконечные задачи и забывчивый Олег из отдела продаж, от которого не дождешься закрывашек. Рассказываем, как начать работать на себя удаленно, какие плюсы, минусы

Бухгалтеры-аутсорсеры работают с микро- и малым бизнесом. В одиночку справиться с несколькими средними компаниями затруднительно, а про крупные и говорить нечего. Если не знаете, как начать путь бухаутсорсера, посмотрите бесплатный урок из нашего курса. Там эксперт Лариса Магафурова, входит в топ-10 бухгалтерских блогеров, рассказывает, что делать и как начать работу на себя.

Преимущества передачи бухгалтерии на аутсорсинг:

Только вы влияете на свой доход. Гибкий график работы. Вы сами выбираете клиента.

Есть и минусы:

Вы сами ищите клиентов.

Вы можете рассчитывать только на свои силы и знания. У небольшой компании в среднем проходит 300 операций в месяц. Потянете в одиночку?

У вас нет оплачиваемых отпусков, больничных и пособий.

Минимальная пенсия.

Ответственность за работников (если надумаете открыть свою компанию).

Если вы чувствуете, что со всем справитесь и пора уходить в свободное плаванье, то специально для вас подготовили курс Бухгалтер на аутсорсе: полный мануал для выхода из найма. Сможете масштабировать бизнес, открыть бухгалтерскую компанию и зарабатывать от 150 000 ₽ в месяц.Научитесь:

Искать клиентов.

Поднимать чек.

Грамотно проводить переговоры и составлять договоры для безопасной работы.

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