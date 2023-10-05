Акции компании «Астра» выросли на 39,7%

На Мосбирже появился новый эмитент – разработчик операционной системы Astra Linux. Акции компании взлетели в цене больше чем на 39%.

Ценные бумаги разработчика операционной системы Astra Linux в течение 10 минут выросли больше чем на 20%. Московской бирже пришлось проводить дискретный аукцион. Об этом сказано на сайте торговой площадки.

По данным на 11:10 мск, акции компании продавались за 512 рублей. Объем торгов акциями ПАО «Группа Астра» за текущий торговый день составил 3,072 млрд рублей.

Недавно мы писали, что акции ГК «Астра» появились на Мосбирже 13 октября 2023 года.

Новый эмитент разместил 10,5 млн ценных бумаг стоимостью 3,5 млрд рублей.

IT-компания занимается разработкой инфраструктурного программного обеспечения и операционной системы Astra Linux.