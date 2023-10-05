Минцифры рассказали, что делать IT-специалистам при отказе в отсрочке

Если IT-специалист получил повестку от военкомата, то нужно ее сфотографировать и отправить на почту в Минцифры. Проверка будет проведена в ручном режиме.

Начали появляться единичные случаи, когда военкоматы отказывают IT-специалистам в отсрочке от срочной службы. Об этом сказано в телеграм-канале Минцифры.

Если сотрудник компании получил отказ, то он должен отправить на почту help@digital.gov.ru свои данные: ФИО, название компании, номер заявления на Госуслугах, указать мобильный телефон для связи и прислать фото повестки.

Важно придерживаться установленных правил: вовремя подавать списки на Госуслугах, а также соответствовать всем критериям для отсрочки. В рамках осеннего призыва заявки принимались до 8 августа, — говорится в сообщении.

Все спорные ситуации министерство будет решать оперативно, а проверку проведут в ручном режиме.

Чаще всего военкоматы отказывают в отсрочке по следующим причинам:

компания не внесла специалиста в списки или ошиблась в данных;

данные подали только в весенний призыв, а в осенний — забыли;

специалист поменял военкомат, когда списки уже были поданы;

специалист поменял место работы, и новый работодатель не успел подать списки.

С 1 октября 2023 года повысили штрафы компаниям, которые не подают данные о воинском учете в военкоматы.

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