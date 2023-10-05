Дилер «Автодом» не будет выпускать автомобили Chery на бывшем заводе Mercedes

Представители компании «Автодом» считают, что мощностей завода не хватит для сборки машин марки Chery.

Дилерская компания «Автодом» не подтвердила планы по выпуску машин марки Chery на российском заводе, который раньше принадлежал Mercedes-Benz. Об этом пишет «ТАСС».

Чтобы производить автомобили Chery, необходимо обладать большей мощностью по сборке, так как только в этом случае от этого будет экономический эффект, — сказали в «Автодоме».

Ранее мы писали, что «Автодом» купил завод Mercedes в Подмосковье.

Тогда же губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для выпуска автомобилей сейчас подбирают китайского партнера.