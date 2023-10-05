Дилер «Автодом» не будет выпускать автомобили Chery на бывшем заводе Mercedes

Дилерская компания «Автодом» не подтвердила планы по выпуску машин марки Chery на российском заводе, который раньше принадлежал Mercedes-Benz. Об этом пишет «ТАСС».
Чтобы производить автомобили Chery, необходимо обладать большей мощностью по сборке, так как только в этом случае от этого будет экономический эффект, — сказали в «Автодоме».
Ранее мы писали, что «Автодом» купил завод Mercedes в Подмосковье.
Тогда же губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для выпуска автомобилей сейчас подбирают китайского партнера.
Комментарии