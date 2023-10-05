⚠️Сегодня последний день уплаты взносов на травматизм за сентябрь. Бухгалтеры, поторопитесь!

Если не успеете заплатить, то с 17 октября компаниям и ИП будут начислять пени.

Сроки уплаты взносов на травматизм не изменились – по-прежнему нужно уплатить до 15 числа текущего месяца за прошлый месяц. Срок переносится на следующий рабочий день, если 15 число — выходной или праздничный день. Как это произошло на этой неделе.

Если ИП и организации не успеют сегодня оплатить взносы на травматизм за сентябрь, то нарушителям начнут начислять пени с 17 октября и до даты их фактической уплаты.

Напоминаем, что для компаний московского региона изменились реквизиты для уплаты взносов на травматизм.

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