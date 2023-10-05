Налог на сверхприбыль

Досрочный налог на сверхприбыль не облагается налогом на прибыль

Компания может в этом году сделать обеспечительный платеж, чтобы в 2024 году уменьшить налог на сверхприбыль. Этот обеспечительный платеж будет вычетом по налогу на сверхприбыль и не будет доходом для налога на обычную прибыль.
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Разъяснение дает Минфин в письме от 15.09.2023 № 07-01-09/88375.

Обеспечительный платеж можно перечислить в срок с 1 октября по 30 ноября 2023 года. Он будет являться налоговым вычетом по налогу на сверхприбыль.

До 28 января 2024 года (срока уплаты налога на сверхприбыль) обеспечительный платеж можно вернуть по заявлению. В этом случае размер налогового вычета принимается равным нулю.

Если фирма уплатила обеспечительный платеж и не потребовала его обратно, будет вычет в размере этого платежа.

Данный вычет – это элемент расчета налога на сверхприбыль к уплате. Он не может квалифицироваться в качестве дохода для целей налога на прибыль.

С 28 января обеспечительный платеж будет признан суммой уплаченного налога на сверхприбыль.

Комментарий главного редактора «Клерка»

При перечислении в 2023 году обеспечительного платежа будет проводка Д68 – К51, а 28.01.2024 будет проводка Д68 – К68 (признание суммы обеспечительного платежа по налогу на сверхприбыль суммой уплаченного налога на сверхприбыль).

В бухотчетности за 2023 год обеспечительный платеж войдет в состав дебиторской задолженности.

Порядок бухучета налога на сверхприбыль Минфин разъяснил в письме от 14.09.2023 № ИС-учет-46. Также есть рекомендации Фонда «НРБУ «БМЦ».

Комментарии

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