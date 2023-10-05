Когда налоговики заподозрят нарушения с ККТ

Об этом напоминает ФНС в своем сервисе ответов на частые вопросы.
Эти индикаторы утверждены приказом Минфина от 06.06.2023 № 88н.
Это такие индикаторы:
у компании есть ККТ, но уже 60 дней нет чеков;
более 30% чеков за последние 30 дней – это чеки с признаком «Возврат прихода»;
более 30% чеков за последние 30 дней – это чеки коррекции.
Кстати, в дальнейшем планируют объединить проверки по ККТ с налоговыми проверками.
В ближайшие годы хотят интегрировать нормы закона № 54-ФЗ и нормы НК РФ. То есть, кассовые нормы будут прописаны в Налоговом Кодексе.
Такие планы по совершенствованию налогового администрирования описаны в основных направлениях налоговой политики на 2024 – 2026 годы.
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