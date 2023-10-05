Когда налоговики заподозрят нарушения с ККТ

Чтобы налоговикам было проще выявлять нарушения с ККТ и решать, нужно ли проводить проверку, разработаны индикаторы риска.

Об этом напоминает ФНС в своем сервисе ответов на частые вопросы.

Эти индикаторы утверждены приказом Минфина от 06.06.2023 № 88н.

Это такие индикаторы: у компании есть ККТ, но уже 60 дней нет чеков ;

более 30% чеков за последние 30 дней – это чеки с признаком «Возврат прихода» ;

более 30% чеков за последние 30 дней – это чеки коррекции.

Кстати, в дальнейшем планируют объединить проверки по ККТ с налоговыми проверками.

В ближайшие годы хотят интегрировать нормы закона № 54-ФЗ и нормы НК РФ. То есть, кассовые нормы будут прописаны в Налоговом Кодексе.

Такие планы по совершенствованию налогового администрирования описаны в основных направлениях налоговой политики на 2024 – 2026 годы.