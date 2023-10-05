Кадровый голод — главный вызов для компаний на ближайшие три года

Ситуация с кадрами, а не геополитика и трансформация бизнеса оказалась в 2023 году главным вызовом для топ-менеджмента российских компаний, свидетельствует исследование консалтинговой компании RosExpert, пишет «Коммерсантъ».

Руководители ожидают, что проблема нехватки сотрудников сохранится по крайней мере до 2026 года. Основными целями в 2023 году респонденты назвали удержание и развитие команды, заботу о сотрудниках (40%). Второе место в списке целей — сохранение бизнеса и рост прибыльности (36%), третье — новые рынки сбыта, формирование стратегических партнерств и развитие глобального присутствия (28%).

До 2026 года проблема с кадрами сохранится (41% респондентов), в то время как цели компаний, и, соответственно, требования к топ-менеджменту изменятся.Их ключевыми задачами станут, помимо удержания талантов, будут способность создавать новое, глобальное мышление и ориентация на клиента.

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