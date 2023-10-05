Соискатели больше не хотят идти работать в офис

Россияне предпочитают работу на удаленке. Этот формат работы, обогнал по важности для соискателей даже ДМС.

Работа на удаленке оказалась самой привлекательной для соискателей в 2023 года, показало исследование hh.ru и компании «Яков и партнеры», пишут РИА Новости.

На втором месте требований соискателей гибкий рабочий график. Так ответил 21% опрошенных. На третьем месте — компенсация затрат сотрудникам. По мнению 17% это важно. ДМС отказалась лишь на четвертой позиции, хотя еще несколько лет назад была в тройке лидеров. На пятом месте по степени важности соискатели поставили комфортный офис (15%). А корпоративные скидки важны лишь 7% респандентов.

В опросе приняли участие 1,5 тыс россиян трудоспособного возраста.