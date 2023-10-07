Налоговая и МВД заинтересовались российским бизнесом певицы Лаймы Вайкуле

Проверка бизнеса эстрадной певицы началась после ее негативных высказываний в отношении специальной военной операции и обращения главы Федерального проекта по борьбе с коррупцией в Генпрокуратуру.

Сотрудники ФНС и МВД начали проверку бизнеса эстрадной певицы Лаймы Вайкуле в России. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на правоохранительные органы.

В настоящее время принято решение проверить бизнес Лаймы Станиславовны Вайкуле в России. Проверка будет проходить до середины ноября, ее проводят сотрудники ГУ МВД России по Москве и инспекции ФНС по Москве, — сообщил собеседник издания.

Ранее глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить бизнес Вайкуле в Москве, которым она владеет через юрлицо в Латвии. Поводом стало негативной высказывание артистки в отношении специальной операции.

В августе 2022 года депутат от фракции «Справедливая Россия - За правду» Дмитрий Кузнецов просил ФСБ запретить въезд Лаймы Вайкуле в Россию. Сейчас певица постоянно проживает за границей.