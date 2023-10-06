Компания не должна проводить инструктаж по охране труда для физлиц по договорам ГПХ

В договоре ГПХ может быть прописано условие о страховании от несчастного случая и с выплат по такому договору надо платить взносы на травматизм. Но признаков трудового договора быть не должно.

Лица, заключившие договор ГПХ, по которому заказчик обязан платить взносы на травматизм являются субъектами отношений охраны труда.

В этом случае правомочий подрядчика равен объему правомочий работника, а объем правомочий заказчика – объему правомочий работодателя в сфере трудовых отношений.

Об этом сообщает Минтруд в письме от 21.02.2023 № ПГ/02487-6-1.

По статье 212 ТК обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на работодателя. Работник же обязан проходить обучение по охране труда.

Инструктаж по охране труда бывает: вводный, первичный, повторный, внеплановый и целевой.

Если подрядчик-физлицо заключил договор ГПХ, по которому заказчик обязан платить взносы на травматизм, с ним проводится первичный инструктаж на рабочем месте.

Но это не означает, что заключение договоров ГПХ, которые регулируют трудовые отношения, является допустимым.

Работодатель не обязан проводить инструктаж по охране труда для лиц, привлеченных к работам по договорам ГПХ, которые не содержат признаков трудовых отношений.

Такой вывод делает Минтруд в своем письме.