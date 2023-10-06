Иностранцы на патенте должны платить НДФЛ на конкретный КБК

При оплате патента в платежке надо указывать такие реквизиты:

Комментарий главного редактора «Клерка»

Заплатить патентный НДФЛ за иностранного работника может работодатель. В этом случае у иностранца образуется облагаемый НДФЛ доход (письмо Минфина от 19.08.2022 № 03-04-06/81342).

При этом работодатель платит этот патентный НДФЛ на конкретный КБК и не включает его в уведомление по ЕНП. Об это напоминала ФНС в письме от 21.02.2023 № БС-3-11/2569@.