Иностранцы на патенте должны платить НДФЛ на конкретный КБК

При оплате патента в платежке надо указывать такие реквизиты:
Наименование банка получателя средств — ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г. Тула;
БИК банка получателя средств (БИК ТОФК) – 017003983;
ИНН/КПП получателя – 7727406020/770801001;
№ счета банка получателя средств (номер банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета) – 40102810445370000059;
Получатель — «Казначейство России (ФНС России)»
Номер казначейского счета – 03100643000000018500;
КБК – 18210102040011000110;
ОКТМО – по месту пребывания.
Назначение платежа – «Налог на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа».
Комментарий главного редактора «Клерка»
Заплатить патентный НДФЛ за иностранного работника может работодатель. В этом случае у иностранца образуется облагаемый НДФЛ доход (письмо Минфина от 19.08.2022 № 03-04-06/81342).
При этом работодатель платит этот патентный НДФЛ на конкретный КБК и не включает его в уведомление по ЕНП. Об это напоминала ФНС в письме от 21.02.2023 № БС-3-11/2569@.
То есть, НДФЛ по патенту иностранца в уведомление не идет, а НДФЛ с зарплаты этого иностранца – идет.
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