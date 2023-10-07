Минпромторг хочет запретить госзакупку импортных канцтоваров

Госслужащие должны пользоваться теми канцтоварами, которые производятся в России. Если потребуется, то ведомство отдельно включит эту группу товаров в постановление правительства.

Государственным служащим запретят размещать тендеры на закупку импортных канцелярских товаров. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на замглавы Минпромторга Василия Осьмакова.

Я напомню, что система запретов и ограничений у нас фиксирована в 44 законе. Он предусматривает введение так называемого требования по национальному режиму к тем или иным закупкам. Для того, чтобы расширить это на канцелярку, необходимо расширить перечень кодов, которые охватывает соответствующее постановление, — сказал Василий Осьмаков.

Постановление правительства №616 запрещает госзакупки товаров из стран, которые не входят в состав ЕАЭС. Нельзя закупать продукцию, аналоги которой производятся в РФ.