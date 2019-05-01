Запасы в бухучете отражают по нормам ФСБУ 5/2019

В частности, при принятии актива к бухучету в качестве запасов нужно ориентироваться на нормы ФСБУ 5/2019 «Запасы».
При признании расходов важны условия, установленные в ПБУ 10/99 «Расходы организации».
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 29.08.2023 № 07-01-09/81965.
В другом письме (от 29.09.2023 № 07-01-09/82015) Минфин также указывает, что при учете актива надо руководствоваться условиями, установленными в бухгалтерских нормативных актах.
Например, для операций по концессионному соглашению до сих пор актуальны рекомендации Минфина от 2014 года № ПЗ-2/2007.
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