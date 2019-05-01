Запасы в бухучете отражают по нормам ФСБУ 5/2019

Как отличить запасы от расходов? Признавая в бухучете объект в качестве актива или расходов, надо руководствоваться соответствующей бухгалтерской нормативкой (ПБУ, ФСБУ и т. д.).

В частности, при принятии актива к бухучету в качестве запасов нужно ориентироваться на нормы ФСБУ 5/2019 «Запасы».

При признании расходов важны условия, установленные в ПБУ 10/99 «Расходы организации».

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 29.08.2023 № 07-01-09/81965.

В другом письме (от 29.09.2023 № 07-01-09/82015) Минфин также указывает, что при учете актива надо руководствоваться условиями, установленными в бухгалтерских нормативных актах.

Например, для операций по концессионному соглашению до сих пор актуальны рекомендации Минфина от 2014 года № ПЗ-2/2007.

Изучить нормы бухучета можно на онлайн-курсе «Новые правила бухгалтерского учета 2023-2024: как быстро внедрить все 7 ФСБУ в работу».

Сейчас стоимость курса снижена на 71% – до 3 299 руб.

Купить курс

После обучения вы: