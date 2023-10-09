Можно ли изъять имущество компаний в пользу их банкротящегося бенефициара

В судах РФ рассматривается потенциально острый вопрос о том, Отвечает ли компания имуществом за своего бенефициара.

Спор начал Сбербанк, пытающийся обратить взыскание по долгам бизнесмена Николая Садовского на активы якобы подконтрольных ему юрлиц. Суд первой инстанции поддержал банк, но апелляция отклонила требования, посчитав недоказанной связь между должником, компаниями и их имуществом, пишет «Коммерсантъ».

Эксперты считают спорной идею забирать активы у юрлиц по долгам даже доказанного бенефициара, поскольку имущество организации обособляется от ее владельцев, а у компаний могут быть свои кредиторы. Юристы считают спор важным для практики.

Напомним, на текущий момент Садовский признан бенефициаром компании «Надина» и обвиняется в совершении цепочки притворных сделок с целью сокрыть активы. Кредитор бизнесмена – Сбербанк – потребовал признать недействительной цепочку сделок и вернуть имущество в конкурсную массу.

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