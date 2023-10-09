Финансовый анализ: чем бухгалтер может помочь компании

Сейчас уже недостаточно уметь настраивать и вести управленческий учет, руководители ищут бухгалтеров, которые могут оценить экономическое положение компании, умеют снижать издержки, определяют направление роста и развития бизнеса. Все это поможет сделать финансовый анализ.
Финансовый анализ определит:
самые рентабельные точки продаж;
виды товаров/проектов, которые приносят наибольший заработок;
самых выгодных клиентов;
убыточный товар;
ликвидность и скорость возвращения потраченных денежных средств.
За проведение финансового анализа часто отвечает финансовый директор или финансовый аналитик. Если в компании его нет, можно привлечь специалиста на аутсорсе. Или попросить квалифицированного бухгалтера проводить анализ.
Бухгалтер — ценный, а порой и единственный, финансовый специалист в компании. Поэтому на его плечи часто ложатся задачи, не имеющие прямого отношения к бухгалтерии, но требующие знаний финансового анализа. Специально для вас мы подготовили курс повышения квалификации Финансовый анализ и финансовое моделирование для бухгалтеров.
Вы научитесь использовать современные удобные инструменты и сможете:
✔️ анализировать развитие бизнеса,
✔️ строить разные финансовые модели,
✔️ делать понятные дашборды для собственника.
Освойте навыки финансовой аналитики, повысьте свою ценность как эксперта и станьте востребованным специалистом!
Сейчас на курс акция, цена всего 7490! Не упустите выгоду!
После прохождения курса вы получите официальное удостоверение о повышении квалификации по почте России. Ваш работодатель увидит его в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.
Комментарии