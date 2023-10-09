Российское подразделение Google признали банкротом

Суд открыл конкурсное производство по заявлению самой компании. Долги ООО «Гугл» перед кредиторами составили больше 50 млрд рублей.

Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО «Гугл» и начал конкурсное производство. Об этом сказано на сайте Картотеки арбитражных дел.

По состоянию на октябрь 2023 года задолженность компании перед кредиторами составила 53,6 млрд рублей.

Больше 1 тыс. компаний подали исковые требования о неоказании услуг по размещению рекламных материалов.

Основной кредитор – ФНС с требованиями в размере около 19,6 млрд рублей.

В июне 2022 года компания инициировала собственное банкротство, с 12 сентября 2022 года в отношении ООО «Гугл» проводилась процедура наблюдения, а в июне 2023 года приставы сняли все деньги со счетов российской «дочки» Google.

Компания Google неоднократно нарушала законодательство РФ и дважды получала оборотные штрафы. Их общая сумма больше 29 млрд рублей.