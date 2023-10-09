Если IT-компания разработала ПАК, это учитывают для налоговых льгот, если сдает ПАК в аренду – не учитывают

Для налоговых льгот (взносы 7,6% и налог на прибыль 0%) IT-компания должна иметь 70% профильных доходов. Перечень этих доходов – закрытый. Там есть разработка программно-аппаратных комплексов (ПАК), адаптация ПАК. А вот аренды ПАК нет.

Разъяснение дает Минфин в письме от 28.09.2023 № 03-03-06/1/92458.

Перечень профильных доходов, а также разъяснения Минфина по отдельным позициям этого перечня мы разбирали здесь.

В частности, к профильным относятся доходы от услуг по адаптации, модификации, тестированию и сопровождению ПАК, включенных в реестр российского ПО, а также реализация ПАК из этого реестра.

Но если компания сдает в аренду ПАК, то такой доход не учитывают для льготы, даже если этот ПАК включен в российский реестр.

Напомним, формула для доли такая: Доля = Профильные доходы / Общие доходы х 100%.

Доходы от аренды ПАК не войдут в числитель, но войдут в знаменатель.